Silindir gibi ezdi

Antalya'da lastiği patlayan TIR, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil hurda yığınına döndü 5 kişi ağır yaralandı. Antalya-Alanya yolu uzun süre trafiğe kapandı.

ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, önceki akşam saat 19.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya karayolu Serik ilçesi Kozağacı mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen İsmail Uğur Bin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. TIR, otomobili altına alarak yaklaşık 100 metre sürükledi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla TIR'ın dorsesini kaldırarak otomobildeki yaralıları çıkardı. TIR şoförü Mustafa Demir'in yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin ile araçtaki Duralı Bin, Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. Yaralılardan Hanife Bin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı