Terapi ve eğitim vakti

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3 yıl önce faaliyete geçirilen' Toplum Ruh Sağlığı Merkezi' tam anlamıyla bir sanat galerisine dönüştü. Merkezde tedavi gören, kronik bipolar bozukluk, şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve atipik psikoz hastalarına psiko sosyal destek sağlarken, sanatla hayata bağlanıyor. Bir çok hasta tedavi olurken öğrendiği sanatla iş sahibi oluyor.

TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi birim sorumlusu Funda Çiçek Eğe, merkezlerinde hastaların işlevselliğini tekrar kazandırmak, toplumsal önyargıların önüne geçmek için resim, müzik, dram ve tarım üretimi etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Ege, "Bakanlığımızın kurduğu bu birim sayesinde eve kapanmış hastalarımızı hayata bağlıyoruz. Hastalarımız burada domates salatalık mısır yetiştiriyor. Tedavi sonrasında hemen toplum içine geri dönüyorlar. Sosyalleşerek topluma karışıyorlar" dedi. Merkeze günde 50 hastanın başvurduğunu belirten Ege, "Hastalarımız gündüz merkezimize gelerek istedikleri odada eğitime katılıyor. Onlara sanatsal faaliyetlerin yanında sosyal hakları konusunda da bilgiler veriyoruz. Aileleri ile de uyumlu yaşamaları içinde düzgün ilaç kullanmalarını öğretiyoruz" diye konuştu.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Merkez'de, Antalya ve ilçelerinde yaşayan kronik ruhsal hastalara yönelik şizofreni, bipolar bozukluk gibi hastalar ayaktan düzenli takip ve tedavileri takip ediliyor. 3 psikiyatrist 1 psikolog,1 iş ve uğraşı terapisti, 3 hemşire, 1 sosyal çalışmacı, 1 hizmetli, 1 güvenlik elemanının görev yaptığı merkezde grup psiko terapileri, psiko sosyal beceri eğitimi, resim ve müzik terapisi gibi etkinlikler, film gösterimi, hobi bahçesi gibi tüm hizmetler ücretsiz sunuluyor. Hastalara özel bireysel danışmanlık hizmeti de veriliyor.



ANTALYA'DA ATATÜRK DEVLET HASTANESI'NDE UĞRAŞ TERAPİSİ

744 kayıtlı hastanın tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi mutfağında hastalar uzman eğitmenler gözetiminde 'Uğraş Terapisi'nde resim odasında muhteşem eserler ortaya çıkarıyor. Hastalar, el işi atölyesinde boyama tekniği ile hayal dünyalarını konuşturuyor. Sanatla tedavi olan hastalar, devletin sağladığı olanaklarla ortaya koyduğu eserler merkezin duvarlarında sergiliyor.