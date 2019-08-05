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Helal sana şampiyon

Finlandiya’da düzenlenen ’nda 4 madalya getiren için, ’de özel kutlama partisi düzenlendi

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Helal sana şampiyon
Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Antalya Özel Sporcular Kulübü Derneği sporcusu Benay Balcı, çift kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi olup gümüş, karma ve bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü olup 2 bronz ve takımlar kategorisinde de birinci olup altın madalya kazandı.

BİZİ ONURLANDIRDI
Avrupa Şampiyonası'ndan, Antalya'ya 4 madalya birden getiren Benay Balcı için Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de kutlama programı düzenlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılıp, Benay'ı kutladığı programda duygusal anlar yaşandı. Uysal, "Benay Balcı kardeşimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da bizi onurlandırdı" şeklinde konuştu.
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Helal sana şampiyon
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