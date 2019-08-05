Helal sana şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Antalya Özel Sporcular Kulübü Derneği sporcusu Benay Balcı, çift kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi olup gümüş, karma ve bireysel kategorideAvrupa Şampiyonası'ndan, Antalya'ya 4 madalya birden getiren Benay Balcı için Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de kutlama programı düzenlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılıp, Benay'ı kutladığı programda duygusal anlar yaşandı. Uysal,şeklinde konuştu.