Önce imza sonra milli forma

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Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferleri Musa Çağıran ve Onur Bulut, Şimşekler'in Avustur-ya'nın Salzburg kentine bağlı Leogang bölgesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen törende, kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzaları attı.TAKIMLAR PEŞİNDEYDİBaşkan Hasan Çavuşoğlu,diye konuştu. Musa Çağıran'ın ise birçok takımın istemesine rağmen Alanyaspor'u tercih ettiğini vurgulayan başkan Çavuşoğlu,şeklinde konuştu.Musa Çağıran ise,ifadelerini kullandı.