Önce imza sonra milli forma

Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferleri Musa Çağıran ve Onur Bulut, Şimşekler'in Avustur-ya'nın Salzburg kentine bağlı Leogang bölgesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen törende, kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzaları attı. Her iki oyuncu da 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferlerin takıma faydalı olacağını söyledi.
TAKIMLAR PEŞİNDEYDİ
Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Onur Bulut, bugüne kadar Almanya'da top koşturuyordu. Alanyaspor kendisi için yeni bir kariyer fırsatı olacak"
diye konuştu. Musa Çağıran'ın ise birçok takımın istemesine rağmen Alanyaspor'u tercih ettiğini vurgulayan başkan Çavuşoğlu, "İnşallah milli takıma kadar yükselen bir Musa Çağıran izleyeceğiz"
şeklinde konuştu.
HEDEFIM AY-YILDIZLI TAKMA TERFİ ETMEK
Musa Çağıran ise, "İstediğim yerdeyim. Zor bir süreç oldu ancak bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" dedi. Çağıran hedefinin milli takım olduğunu vurguladı. Onur Bulut da Alanyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek "Takım arkadaşlarım bani çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz"
ifadelerini kullandı.