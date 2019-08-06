Annesi için canından oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde incir pestili yapan annesine yardım için seyyar elektrik çekmek isteyen genç usta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Medine Şimşek isimli kadın, incir pestili yapmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte üst katında oturan oğlu 26 yaşındaki Ahmet Şimşek, annesinin karanlıkta çalışmaması için bulunduğu yere seyyar lamba çekmek istedi. Şimşek'in çektiği seyyar ışık sistemindeki kablonun aşınan bölümü balkon korkuluğuna temas etti. Balkon demirine tutan Şimşek'i elektrik çarptı.Manavgat Devlet Hastanesine sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Şimşek yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğünü duyan anne ise fenalaşarak kalp krizi geçirdi,