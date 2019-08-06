Arkeolog Sinan’ın adına özel kitaplık

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde, tartıştığı Sadık Poyraz tarafından öldürülen Olimpos Antik Kenti kazısında görev yapan doktora öğrencisi 32 yaşındaki Sinan Sertel'in anısına kazı evinde kitaplık oluşturuldu. Ayrıca, Sertel adına Afrika'da su kuyusu açılacak.Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Uçkan, Olimpos kazılarında 7 yıldır görev yapan S Sertel'in anısına kazı evinde kitaplık oluşturduklarını söyledi. Kitaplık için iki önemli bağışçının destek verdiğini belirten Prof. Dr. Uçkan, "Bunlardan biri Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek. İçinde orijinal basımlarında olduğu kendi koleksiyonundaki 200 Bizans eserini bağışladı. Sunaİnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) ise bugüne kadar yayımladığı tüm kitap ve dergilerden birer örnek bağışladı. Yaklaşık 1 ay önce oluşturmaya başladığımız Sinan Sertel Kütüphanesi'nde şu ana kadar 400 kitap oldu" dedi.Arkeolog Sinan Sertel'in ailesiyle sürekli temas halinde olduklarını da belirten Prof. Dr. Uçkan, "Ailesinden öğrendiğimize göre Sinan, babasını kaybettikten sonra onun adına Afrika'da bir su kuyusu açtırmak istemiş. Biz de hocaları ve arkadaşlarıyla bu bilgiyi paylaştık. Bir fon oluşturulacak. Para ailede toplanacak ve Sinan'ın babası için düşündüğü su kuyusunu kendi adına açtırılacak" diye konuştu. Sinan Sertel'in Olimpos ile ilgili yarım kalan doktora tezinin ise tamamlanarak basımını yapacaklarını kaydeden Prof. Dr. Uçkan, "Kendisine kısmet olmadı. Onun adına biz yapacağız" ifadelerini kullandı.