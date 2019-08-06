Havuzda yüzme şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor 2019 Yaz Yüzme Şenliği, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Yüzme şenliği, minik kursiyerler, şampiyon yüzme ve sutopu takımı ve antrenörlerin yanı sıra destek veren velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı.Etkinlik, yüzmeyi Antalyaspor Okulları'nda öğrenen kursiyerleri yüzme sporuna teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Sporcular, ilk yarış heyecanlarını yaşarken Antalyaspor madalyalarını da alarak odalarının duvarına astı. Ulusal ve uluslararası şampiyonlara katılarak Antalyaspor'u başarıyla temsil eden şampiyon yüzücü ve sutopu takımı ile milli takımlarda yerlerini alan sporcular,