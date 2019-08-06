Kepez’de bilim işlenecek

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KepezBelediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle ilçeye kazandıracağı Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çalışmaları hızla devam ediyor. Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası, şimdi bilim yuvasına dönüştürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Akdeniz'in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapımında sona gelinen ve 2020 yılında hizmete açılacak merkezin çalışmaları ile ilgili TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den bilgi aldı.Eski Dokuma Fabrikası içerisinde 12 bin metrekarelik alana kurulan Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde deney düzeneklerinin bulunacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galerileri, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar oluşturuldu. Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuk ve gençlere bilgiyi kaynağından öğretecek, bilim merakını tetikleyecek, deneysel ve uygulamalı aktiviteler ile merak edilenleri okuyarak, dinleyerek ve uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunacak. Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin en güzel bilim merkezini Antalyalılara armağan ediyoruz" dedi.