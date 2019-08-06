Yeteneğine güvenen gelsin

BUGÜN NELER OLDU

AkdenizÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek özel yetenek sınavları başvuruları başladı. Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Müzik, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları ile Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerine girmek isteyen öğrencile,r başvurularını Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sitesi üzerinden 16 Ağustos tarihine kadar online başvuru yoluyla yapabilecek.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Fotoğraf Bölümü 26, Grafik Bölümü 35, Heykel Bölümü 12, Seramik Bölümü 21, Geleneksel Türk Sanatları 25, Moda ve Tekstil Tasarımı 40, Müzik ve Resim Bölümleri için 27 olmak üzere, engelli ve yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil toplam 213 kişilik kontenjan ayrıldığını söyledi. Prof. Dr. Eravşar, fakülte için özel yetenek sınavı gerektiren bölümlere başvurularda lise ya da dengi bir okuldan mezun veya mezun aşamasında olan ve ÖSYM'nin TYT sınavından 150 ve bazı bölümkler çiin ise 180 ham puan alma koşulu arandığını kaydetti.