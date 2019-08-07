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İyilik TIR’ının turu

Giriş Tarihi: 7.8.2019
İyilik TIR’ının Antalya turu

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 'İyilik TIR'ı' Antalya'ya geldi. Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen 100 ihtiyaç sahibi aileye hediyelerini ulaştırmak için Antalya'ya gelen TIR, Muratpaşa Meydanı'na konuşlandı.

BAYRAM HEDİYELERİ VERİLDİ
Ailelere ulaşarak hediyelerini almak için davet ettiklerini belirten LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Şeyma Ayhan, çalışmalarını anlattı. Antalya öncesi Batı Antalya'daki ilçeleri dolaştıklarını söyleyen Ayhan, Serik, Manavgat, Side ve Alanya'ya da gideceklerini vurguladı. Ayakkabı, giyim, oyuncak, kırtasiye malzemeleri gibi farklı hediyelerle geldiklerini sözlerine ekleyen Ayhan, "Belirlenen ihtiyaç sahipleri tırımızın önünde açılan standlardan seçtikleri ürünleri alarak gidiyor. LÖSEV İyilik TIR'ı Anadolu'yu köşe bucak gezmeye devam edecek" dedi.

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İyilik TIR’ının Antalya turu
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