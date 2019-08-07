Kepez’de bayram temizliği yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

KepezBelediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin kurban kesimlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için temizlik çalışması başlattı. Vatandaşların kurban kesimi sırasında mağduriyet yaşamaması için 300 çöp konteyneri imalatı yapan ve kurban kesim yerlerine dağıtan ekipler, bir yandan da mevcut konteynerlerin ilaçlama ve yıkama işlemlerini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yeri olarak belirlenen 5 noktada da tedbir aldı. Kurban kesim yeri olarak belirlenen Zafer, Yenidoğan, Varsak Karşıyaka, Varsak Ayanoğlu ve Teomanpaşa mahalleleri pazar alanları kesimlerin hijyenik bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için deterjanlı sularla yıkandı.