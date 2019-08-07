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Sırt çantasından çıktı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken kişi, uyuşturucu ile yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Alanya Otogarı'nda otobüsten indikten sonra şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Ersin D.'yi (27) bir süre takibe aldıktan sonra üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin sırt çantasında poşet ile sarılmış 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ersin D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
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