Yat üretiminde ilk 3’e girdik

Antalya? Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl 670 milyon dolar civarında gerçekleşen bölgenin ticaret hacminin, bu yıl yüzde 6'lık bir artışla 750 milyon dolar civarında olmasını beklediklerini açıkladı. Serbest Bölge'deki yat sektöründe bin 899 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gürses, "Sektör 4 bin 600 çalışanı ile büyük bir güç. 450'nin üzerinde yat üretilerek, sahiplerine teslim edildi. Bunlardan 1 milyar 90 milyon dolar satış geliri elde edildi. Rıhtımda şu an İngiliz ve Amerikalı iş insanlarına ait teslim edilmeyi bekleyen iki, Norveçli firmaya teslim edilecek ticari bir yat var" dedi.

DÜNYADA İLK 3'TE

Lüks yat üretiminde Türkiye'nin 3'üncü sırada olduğuna dikkat çeken ASBAŞ Genel Müdürü Gürses, "Yatların çoğunlukla AB ülkelerine satılıyor. Bu nedenle Akdeniz çanağında arızalanan lüks yatların bakım ve onarım için İtalya, Fransa yerine Antalya'ya gelecekler. Dünyada lüks yat üretiminde birinci sırada İtalya, Hollanda ve Türkiye geliyor " diye konuştu,

TURİZME KATMA DEĞER

Antalya Serbest Bölge'de lojistik olarak iyi bir konuma sahip olduklarına dikkat çeken Gürses, en büyük hayalinin açık alanda yat bakım-onarım sahası olduğunu söyledi. Gürses, "Biz bunu Antalya Serbest Bölgesi ailesi olarak başardık. Ship lift yatırımı devreye girdiği zaman 2 sene sonra çok farklı şeyler konuşacağız. Bakım onarıma 60-70 metre yatlar geldiğinde, mürettebatları da beraberinde gelecek. Yat sahiplerinin 2 ay Antalya'nın turizm bölgelerinde konaklaması, turizme de katma değer oluşturacak" ifadelerini kullandı.