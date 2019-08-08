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Dostlara can oldu

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Dostlara can oldu
CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya, Burdur ve Isparta'da tedaviye muhtaç sokak hayvanlarının eski sağlığına kavuşması için kaynak oluşturdu. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına destek olup farkındalık oluşturmayı hedefleyen CK, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile başlattığı işbirliğinin ikinci yılında 70 sokak hayvanı yaşama döndürdü. 'Enerjimiz Dostlarımız İçin' sloganı ile çıkılan yolda, HAYTAP'a gelen ihbarlardan hareket edilerek Antalya, Burdur ve Isparta'daki sahipsiz, yardıma muhtaç, hasta ve kötü muamele gören çok sayıda sokak hayvanının bakım ve tedavi masrafları üstlenildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, 40'a yakın sokak hayvanının sahiplendirildiğini söyledi. Değerli, "Dokunduğumuz hayatlar bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi" dedi.
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