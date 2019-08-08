Eski milletvekili Sapan dolandırıcı kurbanı oldu

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CHP 24.Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, önce dolandırıcılık kurbanı oldu. Başı banka ve icra ile derde giren Sapan, suç duyurusunda bulununca cumhuriyet savcılığı devreye girdi. Eski milletvekili, maaşına haciz geldiğini ve beş parasız kaldığını söyledi.CHP Antalya eski Milletvekili Yıldıray Sapan, başına gelen ilginç olayı SABAH'a anlattı. Sapan, kendi talebi olmamasına rağmen Denizbank tarafından kredi kartı çıkartıldığını ve bunu da 'İhsan' adında birinin teslim aldığını öğrendiğini söyledi. Kartın hiç eline geçmediğini belirten Sapan, "Şubat ayında beni bankadan Fener şubesinden aradılar ve 12 bin 540 lira kredi borcumun olduğunu söylediler. Kredi kartı almadığımı söylememe rağmen derdimi anlatamadım. Bu kez şubeye gidip derdimi anlatmaya çalıştım. Bankada kısa sürede yapılan araştırmada kurye, benim adıma çıkarılan kredi kartını 'İhsan' adında birine teslim etmiş. Nerede vermiş, hangi belgeye dayanarak teslim etmiş, alan kişi hangi cesaretle 'Ben Yıldıray Sapan'ım' diye imzalamış belli değil" dedi.Kendisine ulaşmayan kartla yapılan harcama ekstrelerinin kendisine hiç ulaştırılmadığına dikkat çeken Yıldıray Sapan, "Batkım derdimi kimseye anlatamıyorum hemen savcılığa suç duyurusunda bulundum. Onlarda beni icraya verip emekli maaşıma haciz koydular. İtiraz ettim kaldırdılar. Ama benim maaşımı hala vermiyorlar.Süründürüyorlar" diye konuştu. İbrahim OKUMAMIŞ /