İşte şampiyon baba oğul

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 15 Temmuz'da düzenlenenprojesi kapsamında yapılan masa tenisi turnuvasında şampiyon olan baba ve oğlu, Recep Gürbüz Spor Salonu'nda antrenmanlara devam ediyor. Turnuvada miniklerde birinci olan Remzi Yiğithan Duman ile veteranlarda şampiyonluğu elde eden Nihat Duman birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Baba Duman,ifadelerini kullandı.