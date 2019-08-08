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İşte şampiyon baba oğul

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
İşte şampiyon baba oğul
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 15 Temmuz'da düzenlenen 'KOŞABILIYORSAN KOŞ' projesi kapsamında yapılan masa tenisi turnuvasında şampiyon olan baba ve oğlu, Recep Gürbüz Spor Salonu'nda antrenmanlara devam ediyor. Turnuvada miniklerde birinci olan Remzi Yiğithan Duman ile veteranlarda şampiyonluğu elde eden Nihat Duman birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Baba Duman, "Çocuklarımız için çok yararlı olan masa tenisinin yaygınlaşması için elimden geleni yapıp örnek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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İşte şampiyon baba oğul
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