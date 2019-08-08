Merve ışık olacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ikizi ile 8 aylık dünyaya gelen ve ciğerleri gelişmediği için kuvöze alındıktan sonra görme yetisini yüzde 90 kaybeden an Merve Demir, başarıdan başarıya koşuyor. Görme engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan ve 11 yaşına kadar 11 yaşına kadar okula gidemeyen demir, mucizeye imza attı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde 441.08 puan alarak 2 bin 469'uncu olmanın sevincini yaşayan genç kız, şimdi ikinci sevincini İlk tercihi olan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nü kazanmasıyla yaşıyor.Demir, "Yaşım nedeniyle sistem beni açığa attı, eğitimime açık öğretim lisesinde devam etmek zorunda kaldım. Liseyi 2.5 yılda bitirmeyi hedefleyip kaybolan yıllarımı bir şekilde telafi etmek istedim ve başardım. Bu yıl üniversite sınavına girdim, istediğim üniversiteye gidebilecek puanı kazandım. Başarım tesadüf değil. Kendimi derslerle boğmadım. Zamanımı çok iyi değerlendirdim. Zorluklar yaşasam da hedefime ulaştım. Yalnız başıma kimseye ihtiyaç duymadan yaşamayı öğrendim" dedi.Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmasını çok mutlu olduğunu ve akademisyen olmak istediğini söyleyen Demir, "Özel eğitim öğretmeni olup, atandıktan sonra da yüksek lisans yaparak akademisyen olmayı hedefliyorum. Özel eğitimci yetiştirmek istiyorum. Görme engelli olarak engelliye nasıl hitap edilmesi gerektiğini daha doğru ifade edebileceğime inanıyorum. Birileri benim hayatıma dokunup ışığım oldu, ben de başkalarınıh hayaktına dokunup ışık olmak istiyorum" diye konuştu.