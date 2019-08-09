AK Parti Demre’de başkan Koparıcı

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Parti Demre İlçe Başkanlığı'na Mehmet Koparıcı atandı. . Ünal Arıkan'ın istifasının ardından yasal olarak ilçe başkanlığına vekalet etmeye başlayan Mehmet Koparıcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş tarafından ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Koparıcı, "İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş ve il yönetimimiz tarafından bu onurlu görev bana verildi. Bu görevi ilçe yönetimindeki arkadaşlarımla, partililerimle en iyi şekilde yürütmeye çalışacağım. Birlik beraberlik içinde Demre'nin sorunlarına çözüm üretmeye, devam edeceğiz" dedi.