Isparta ihya olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta'da katıldığı yaklaşık 3 saatlik İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum daha Isparta Millet Bahçesi inşa edilecek Tren Garı'nda incelemelerde bulundu.

MİLLET BAHÇESİ ÖNEMLİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifestoda en önemli projelerden birinin de millet bahçeleri olduğunu belirten Kurum, "81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi yaparak, kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkarma hedefiyle projelerimizi yapıyoruz. Gül kokulu, güler yüzlü Ispartalılara da millet bahçesi yakışır dedik" dedi. Bu doğrultuda Tren Garı olarak bilinen alana millet bahçesi için projesini hazırladıklarını, 2020 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılacağını aktaran Kurum, içinde tescilli yapıların restore edileceğini, kültür merkezi, sanat atölyeleri, millet kırathanesi bulunacağını, teşhir alanının da olacağını kaydetti. Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yan tarafında planlanan 300 konuttan oluşan toplu konut projesine 700 ilave sosyal konut ekmeyeceklerini anlattı.



EĞİRDİR VE SALDA GÖLÜ

EĞIRDIR Gölü'nün Türkiye'deki ender doğal güzelliklerinden biri olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Gölde hem dip çamuru hem de su seviyesinde azalma gibi sorunlar var. Buna ilişkin bilimsel bir rapor hazırlayacağız. Salda'ya ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz. Doğal güzelliklerimizi koruyoruz, projenin güzelliğini bittiğinde tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.