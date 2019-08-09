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Vitamin taşıyor

Kaleiçi’nde mini bir otobüsün ’a çevrildiği vitamin barda tropik meyvelerden elde edilen 30 çeşit içecek elde ediliyor. 100’e yakın değişik kokteyl yapılan bara en çok turistler ilgi gösteriyor

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Vitamin taşıyor
Antalya'da?, tarihi Kaleiçi'nde Nazmi Bildik tarafından 'Cafe Bus Vitamin' adıyla işletilen vitamin bar, turistlerin ilgisini çekiyor. Pek çok meyve ve sebzenin sıkılarak servis edildiği otobüs, görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Portakal, nar, havuç, limon ve greyfurt başta olmak üzere tropik meyve ve sebzelerin sıkılarak satıldığı Cafe Bus'ın ön tarafı çeşitli meyvelerle dekore edilmesiyle ilgi artırılıyor. 30 çeşit içeceğin sunulduğu vitamin barda, tropik meyvelerden elde edilen karışımlarla 100'e yakın kokteyli tatma imkanı bulunuyor. İşletmeci Nazmi Bildik, özellikle zıt tatların ilgi gördüğünü söyledi. Bildik, "Farklı lezzetler ortaya çıkarıyoruz" dedi.
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Vitamin taşıyor
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