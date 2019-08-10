Ankara çıkarması

Antalya kent merkeziyle, Burdur, Isparta ve diğer illerden Batı Antalya yönüne gidecek misafirlerle Batı Antalya ilçelerinden gelen araçların şehir merkezine giriş yaptığı en önemli geçiş güzergahı olan Serbest Bölge Kavşağı, dün itibarıyla tüm kollarıyla trafiğe açıldı.

KOLLAR TAMAMLANDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serbest Bölge Kavşağının hikayesini Antalya'da herkesin bildiğini anlattı. Karaloğlu, "Uzun süre kamulaştırma problemleri, mahkeme süreçlerinin uzaması nedeniyle bekleyen ve kentte yaşayan insanlarımıza sorun olan bir kavşaktı. Geçen sene sonuna doğru ihalesini yaptık ve 8 Mart'ta şehir merkezini Kemer'e bağlayan en yoğun kısmı hizmete alınmıştı. Şimdi kavşağın bütün kolları tamamlandı ve hizmete alındı. Antalya'nın batı yakasındaki ilk kavşak ve şehre gelen insanlar için bu kavşaklar şehrin aynasıdır. Bu bölgedeki trafik sorununu çözen bir kavşak oldu" dedi.

YATIRIM DEVAM EDECEK

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise "Bundan sonrada hizmetlerimiz, yatırımlarımız devam edecek" dedi. Öte yandan Korkuteli-Elmalı yolunun 26 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, ilçenin ihtiyaçlarını dile getirmek ve projelerin takipçisi olmak için Ankara'ya gitti. Heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse ve Kemal Çelik de katıldı. Aksu Belediye Başkanı Şahin, Bakan Ersoy ile Aksu'ya yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundu. Şahin, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.