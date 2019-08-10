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kazılara bütçe talep etti

Giriş Tarihi: 10.8.2019
ATAV kazılara bütçe talep etti
ANTALYA Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesi (AKM) Danışma Kurulu, AKM Danışma Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Patara Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ı, kazı yerinde ziyaret etti. Antik kenti danışma kurulu üyelerine gezdiren Prof. Dr. İşkan Işık, kent hakkında üyelere bilgi verdi. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, kazı ekiplerinin zor şartlarda çalıştığına dikkat çekerek, "Yerel yönetimler devam eden veya yeni yapılacak kazılar için mutlaka bütçe ayırmalı" dedi.
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ATAV kazılara bütçe talep etti
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