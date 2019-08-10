Kaçak kesime ceza

Kurban Bayramı öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanların cebi yanacak. Kurallara uymayanlara ağır para ve idari cezalar verilecek. Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Kurban artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasak olacak.

CEZALAR ARTIRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 287 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 794 lira idari para cezası verilecek.

KESİM YERLERİNE GİDİN

Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban kesimlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı semt pazar yerlerini de kesim noktası olarak seçti. Muratpaşa'da ise Konuksever Mahallesi 821 ve 781 Sokak kesişimindeki kapalı pazarı, Cumhuriyet Mahallesi çarşamba pazarı ve Bayındır Mahallesi'ndeki salı pazarı, Konyaaltı'nda da Liman, Siteler, Pınarbaşı, Altınkum ve Öğretmenevleri mahallelerindeki kapalı pazar yerleri kesim alanı olarak ilan edildi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET Organize Sanayi Et Entegre Tesisi'nin işletmesini yapan Antalya Kasaplar Odası, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 4 veteriner gözetiminde 45 personelin görev yapacağı kurban bayramında, binin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurban Bayramı'nda kaçak kesim yapılan yerlerden uzak durulması gerektiğini belirten Yardımcı, "Kurban etindeki bir bakteri veya ciğerindeki bir leke, insan vücuduna farklı mikropların girmesine neden olabilir. Bu nedenle kesimler uzmanlar eşliğinde yapılmalı" dedi



ÇİN MALI BIÇAK KULLANMAYIN

ANTALYA'DA ata mesleği bıçakçılık olan Mustafa Bıçakçılar, Kurban Bayramı için vatandaşlara Çin malı bıçak almamaları konusunda uyarıda bulundu. Antalya Demirciler ve Sobacılar Çarşısı'nda oğluyla birlikte çalışan ve 1875 yılından beri dede mesleği olan bıçakçılık yapan Mustafa Bıçakçılar, Çin malı bıçak ile kurban kesmenin zor olduğunu söyledi. Kurbanlık bıçakların esnaftan ve el yapımı bıçakların alınmasını tavsiye eden Bıçakçılar, "Çin malı bıçaklar, keskin olmadığı gibi zamanla bozuluyor ve kurbanı düzgün kesmiyor. Hayvana eziyet edilmesine yol açıyor" dedi.

HER BIÇAKLA KESİLMEZ

Mesleği babasından devralmaya hazırlanan Özen Bıçakçılar ise "Her bıçakla kurban kesilmez. İyi bir bıçağın sırt kalınlığının en az 3 milimetre olması gerekir. 2-3 numara diye tabir ettiğimiz uzunluk ölçüleri vardır. Bunlar 18 ile 25 santimetre arasındadır" şeklinde konuştu.