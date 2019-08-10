Kütüphanede hayat var

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi bünyesinde bu yıl açılan Münevver Ören Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem eğlenerek, hem öğrenerek dolu dolu keyifli dakikalar geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 yıldır sürdürülen Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP), Tekelioğlu il Halk Kütüphanesi bünyesinde büyük ilgi görüyor.

SANATSAL ÇALIŞMALAR

Kütüphanede, 4 yaş grubundan başlayıp, okul öncesi çocuklar ve hatta yetişkinler için düzenlenen kültürel, sanatsal faaliyetler ile drama, masal saatleri, nefes egzersizleri, diksiyon eğitimleri ve daha farklı birçok etkinliğin yapıldığı atölyeler ile okuyucu kütüphane ve kitaplarla buluşturuyor. Etkinlikleri gerçekleştiren kişiler tamamen gönüllük esasıyla çalışmalara destek veriyorlar.

HER ALANDA ATÖLYE

Temmuz ayında toplam 12 gönüllü tarafından dramadan sanat atölyelerine, masal saatlerinden nefes egzersizlerine, diksiyon çalışmalarından mangala, lego gibi oyunların da olduğu farklı konularda 25 atölye çalışması yapıldığı belirtildi. Ağustos ayındaki etkinliklerle değişik yaş gruplarından insanları kütüphane ile buluşturmaya devam edecek KÜYAP, Eylül ayında okul döneminin başlamasıyla yeni bir takvim üzerinden yıl boyunca etkinliklerini sürdürecek.