Atila’nın hayatını karartan hata

Antalya'nın Alanya ilçesinde okul birincisi olduğu törenle ilan edilen, plaket ve sertifika verilen öğrenci birincilik kontenjanından yerleşmeyi beklediği üniversiteye giremeyince şok yaşadı. Nedenini öğrenmek için mezun olduğu okula giden öğrenci, ikinci olduğunu anlayınca yasal işlem başattı. Alanya'da eğitim veren Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi İbrahim Erdem Atila 2018-2019 öğretim döneminde okul birincisi olarak yapılan törenle mezun oldu. Okul müdürünün elinden birincilik plaketi ve sertifikasını da alan 80.73 diploma notu olan İbrahim Erdem Atila, okulun kütüğüne birinci olduğu için isminin olduğu plakayı da çaktı. Okulların kapanmasıyla üniversite için tercih yaparak sınavlara giren Atila, birincilik kontenjanından yerleşmeyi beklediği üniversitelerin hiç birine giremedi.

KAFALARI KARIŞTI

Duruma anlam veremeyen Atila, mezun olduğu okula giderek, okul yönetimine danıştı. İddiaya göre, okul yönetimi sen birinci değil ikinci olmuşsun dedi. Şok yaşayan öğrenci avukatı Emre Bal ile hukuk mücadelesi başlattı.