Başarının adresi Sevgi Evleri oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetiştirme yurtları yerine 'çocuk evleri' modeline geçmesi, çocukların geleceğe attığı adımları sağlamlaştırdı. Ev ortamında büyüyen çocuklar hedeflerine ulaşmaya devam ederken, başarılarıyla da adlarından söz ettirmeye başladı.

9 GENÇ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Antalya'da İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk evlerinde bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren toplam 14 öğrenciden 9'u üniversiteli oldu. Büyük başarı elde eden öğrenciler hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, elde ettikleri başarıda koruma altında oldukları çocuk evlerinin büyük etkisinin olduğunu söyledi. İl Müdürü Abdullah Çalışkan, üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti. Genç öğrencilerin üniversiteyi kazanarak hem kendilerini hem de kurumlarını gururlandırdığını belirten Çalışkan, "Bu gençlerimiz çocuk evlerimizdeki diğer çocuklara rol model oluyor. Bu tür başarılar çocuklarımızın hedeflerini güçlendiriyor" dedi.

KURUMA HİZMET EDECEK

Antalya'da 7 yaşından beri çocuk evlerinde yaşayan 19 yaşındaki Gizem Kandemir, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Puanının daha yüksek olmasına rağmen baştan beri sosyoloji okumak istediğini belirten Kandemir, üniversiteyi bitirdikten Bakanlık bünyesinde kendisinin de yetiştiği çocuk evlerinde çalışmak istediğini söyleri. Sırf bu nedenden dolayı sosyoloji bölümünü kazandığını ifade eden Kandemir, " Bizim gibi çocukları ancak biz anlarız. Tek hedefim üniversiteyi bitirip kurum bünyesinde çalışmak. Çocuk evlerinde yaşayan çocuklara bir yol gösterici olmak, onlara mihmandar olmak istiyorum" diye konuştu.

HEDEFİ VALİ OLMAK

Çocuk evlerinde 4 yıldır yaşayan 18 yaşındaki Su Aykaya ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazanmasında çocuk evlerinde aldığı eğitim ve ilginin büyük olduğunu ifade eden Aykaya, en büyük hayalinin bir gün vali ya da kaymakam olmak olduğunu belirtti. Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim alan Celal Comoğlu ise okulunda üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nü kazanan Comoğlu, başarısında çocuk evlerinin etkinsinin büyük olduğunu vurguladı.