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Bayram trafiğine havadan denetim

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Bayram trafiğine havadan denetim
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, bayram trafiğini birlikte denetledi. Antalya- Isparta karayolunda yapılan uygulamaya katılan Emniyet Müdürü Ulucan ve Aktemur, trafik yoğunluğu hakkında ekiplerden bilgi aldı. Drone ile sürücülerin kurallara uyup uymadığını inceleyen ikili, hatalı sürücüleri anında ekipler aracılığı ile uyardı. Kurban Bayramı'nın zehir olmaması için vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Ekiplerimiz 24 saat havadan ve karadan denetim yapacak. Hedef sıfır hata sıfır kaza" dedi.
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Bayram trafiğine havadan denetim
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