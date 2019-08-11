Korku filmi gibi

Antalya'nın Gazi Bulvarını orta refüjü ikiye ayıran tel çitler madde bağımlıları tarafından demir makaslarla kesilip çalındı. Büyükşehir Belediyesi çareyi kalın demirlerle çitlere kaynak yapmakta buldu. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi ile Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nin ortasından geçen Gazi Bulvarı yolundaki tel çitlerin son bir ay içinde 4 kez kesilerek çalındığı bildirildi.

ZARAR 38 BİN LİRAYI BULDU

Bir ay içinde çalınan tel çitler nedeniyle 38 bin lira zarar oluştuğu açıklandı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, "Madde bağımlıları bu telleri demir makaslarla kesip satıyorlar. Para ile de uyuşturucu alıyorlar. Bir daha kesmemeleri için tel çitleri kalın demirlerle kaynak yaptık" diye konuştu.