Proje ödülleri camide verildi

Gelecek nesillerin camiyi sadece bir ibadethane olarak görmemesi, camilerin bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmesi amacıyla başlatılan 'Bu Yaz Camideyim Projesi'nin ödülleri sahiplerini buldu. Kepez Belediyesi, Antalya İl Müftülüğü ve Genç MÜSİAD Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen ödül töreni Kepez Belediyesi'nin Osmanlı mimarisinde inşa ettirdiği Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde gerçekleştirildi. Projenin ödül törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Genç MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, öğrenci ve veliler katıldı.

ÇOCUKLARA GEZİ HEDİYESİ

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "İstedik ki, camilere gelen minik dostlarımız Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanında, kentimizin turistik yerlerini de gezebilsinler.Bunun için projeye katılan öğrencilerimiz için birçok gezi düzenledik" dedi. Tütüncü, dereceye giren öğrencilere bisiklet ve satranç takımı hediye etti.