Antalya ve Isparta geleneği bozmadı

BUGÜN NELER OLDU

KURBAN Bayramı nedeniyle Antalya ve Burdur'da bayramlaşma programları düzenlendi. Antalya Valiliği'nde Vali Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğindeki bayramlaşmaya AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İYİ Parti milletvekilleri Feridun Bahşi ve Tuba Vural Çolak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve meslek örgütü yöneticileri katıldı. Bunrdur protokolü de Kurban Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.