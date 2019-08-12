Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya ve Isparta geleneği bozmadı

Antalya ve geleneği bozmadı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Antalya ve Isparta geleneği bozmadı
KURBAN Bayramı nedeniyle Antalya ve Burdur'da bayramlaşma programları düzenlendi. Antalya Valiliği'nde Vali Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğindeki bayramlaşmaya AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İYİ Parti milletvekilleri Feridun Bahşi ve Tuba Vural Çolak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve meslek örgütü yöneticileri katıldı. Bunrdur protokolü de Kurban Bayramı namazını tarihi Ulucami'de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, protokol üyeleri ve vatandaş katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya ve Isparta geleneği bozmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN