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Böylesi çok az görülür

Finike’de işadamı , mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu. Parayı duyan mezarlığa koştu. İşadamı 5 kişiye 1000’er, 500 kişiye 10’ar lira ver

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Böylesi çok az görülür
ANTALYA'NIN Finike ilçesinde yaşayan işadamı Ömer Ulutaş, köyündeki mezarlığı ziyaret edenlerin sayısını artırıp mezarlık ziyareti geleneğini yeni nesillere aktarmak için ziyaretçilere para dağıttı. 500 kişiye 10'ar lire veren hayırsever Ulutaş, önceden seri numaraları alınmış paralar arasında çektiği kura ile de 5 kişiye 1000'er lire dağıttı.

GELENEK DEVAM EDECEK
2001 yılı Elmalı Güreş Ağası da olan iş adamı Ulutaş, amacının gençlere ölmüşlerini hatırlatmak ve mezarlıklarını ziyaret etmeleri ile köyde kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.

GELENEĞI YAŞATMA SÖZÜ
Ulutaş, "Bu bir ilk. Gelecek yıl da bu etkinliğimize devam edeceğiz" dedi. Parasını sayan çocuk sevinçle Ulutaş'ın elini öptü. Diğer şanslılar da hep şans getiren paralarını hem de biner liralık ödülünü alarak, Ulutaş'a teşekkür etti.
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Böylesi çok az görülür
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