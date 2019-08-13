Şampiyon Nur yalnız kaldı

Dünya ve olimpiyat sıralamasında 67 kiloda zirvede bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na herhangi bir kulübe bağlı olmadan hazırlanıyor. Topladığı puanlarla hem dünya sıralamasında hem de olimpiyat sıralamasında ilk sırada bulunan Nur Tatar Askari
, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eski sporcu eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde hazırlıklarını sürdürüyor.
ŞANSSIZLIK YAŞIYOR
Geçen yıl İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix serisinin dördüncü ayağında kadınlar 67 kiloda bronz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali'nde ise altın madalya kazandığını hatırlatan Askari, Çin'de katıldığı grand slam finalinden de gümüş madalyayla ayrıldığını bildirdi. İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'na
hazırlık döneminde şansız bir sakatlık yaşadığını aktaran Askari, "İkinci oldum. Aldığım puanlarla Tokyo Olimpiyatı'nı garantiledim. İnşallah Tokyo'da
da bayrağımızı gördere çektireceğim" dedi.
10 AYDIR KULÜP BULAMIYOR
MİLLİ
sporcu Askari, son
10 aydır herhangi bir kulübe
bağlı olmadığını, antrenmanlarını
da ferdi olarak ve milli takımla
sürdürdüğünü anlattı. Eşi Mehran ile antrenman yaptığına değinen
Askari,
"Gerçekten benim için zor bir süreç.
Bu yolda büyük bir mücadele veriyoruz.
Birçok zorlu müsabakamız
oluyor. Bu yolda
hem
maddi
hem de manevi
olarak yürümek gerekiyor.
Birçok ihtiyacımız oluyor. Kulüpsüzlük benim için zor. Bayramdan sonra güzel görüşmelerimiz olacak.
O kulüp adına olimpiyat
altın madalyasını da alırsak, ne mutlu
bana. Anlaşma olmazsa, büyük ihtimal
ferdi olarak olimpiyatlarda
yarışacağım" diye
konuştu.
İRANLI EŞİ ÇALIŞMA ARKADAŞI
ZORLU
süreçlerde eşinin kendisine destek olduğunu belirten Nur Tatar Askari, "Bu bizim için gerçekten çok büyük bir güç. Zaten ailelerimizin, sevdiklerimizin ve bütün Türkiye
'nin desteği olduktan sonra, sırtımızın yere gelmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah Tokyo'da altın madalyaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı. İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari
ise olimpiyatlara hazırlanma süreçlerinin hızlı ve düzenli şekilde sürdüğünü, eşinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.