Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Şampiyon Nur yalnız kaldı

Şampiyon Nur yalnız kaldı

Dünya ve olimpiyat sıralamasında birinci durumda bulunan , 10 aydır herhangi bir kulübe bağlı olmadan olimpiyatlara hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Şampiyon Nur yalnız kaldı
Dünya ve olimpiyat sıralamasında 67 kiloda zirvede bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na herhangi bir kulübe bağlı olmadan hazırlanıyor. Topladığı puanlarla hem dünya sıralamasında hem de olimpiyat sıralamasında ilk sırada bulunan Nur Tatar Askari, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eski sporcu eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde hazırlıklarını sürdürüyor.

ŞANSSIZLIK YAŞIYOR
Geçen yıl İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix serisinin dördüncü ayağında kadınlar 67 kiloda bronz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali'nde ise altın madalya kazandığını hatırlatan Askari, Çin'de katıldığı grand slam finalinden de gümüş madalyayla ayrıldığını bildirdi. İngiltere'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlık döneminde şansız bir sakatlık yaşadığını aktaran Askari, "İkinci oldum. Aldığım puanlarla Tokyo Olimpiyatı'nı garantiledim. İnşallah Tokyo'da da bayrağımızı gördere çektireceğim" dedi.

10 AYDIR KULÜP BULAMIYOR
MİLLİ sporcu Askari, son 10 aydır herhangi bir kulübe bağlı olmadığını, antrenmanlarını da ferdi olarak ve milli takımla sürdürdüğünü anlattı. Eşi Mehran ile antrenman yaptığına değinen Askari, "Gerçekten benim için zor bir süreç. Bu yolda büyük bir mücadele veriyoruz. Birçok zorlu müsabakamız oluyor. Bu yolda hem maddi hem de manevi olarak yürümek gerekiyor. Birçok ihtiyacımız oluyor. Kulüpsüzlük benim için zor. Bayramdan sonra güzel görüşmelerimiz olacak. O kulüp adına olimpiyat altın madalyasını da alırsak, ne mutlu bana. Anlaşma olmazsa, büyük ihtimal ferdi olarak olimpiyatlarda yarışacağım" diye konuştu.

İRANLI EŞİ ÇALIŞMA ARKADAŞI
ZORLU süreçlerde eşinin kendisine destek olduğunu belirten Nur Tatar Askari, "Bu bizim için gerçekten çok büyük bir güç. Zaten ailelerimizin, sevdiklerimizin ve bütün Türkiye'nin desteği olduktan sonra, sırtımızın yere gelmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah Tokyo'da altın madalyaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı. İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ise olimpiyatlara hazırlanma süreçlerinin hızlı ve düzenli şekilde sürdüğünü, eşinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Nur yalnız kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN