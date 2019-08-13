Şampiyon Nur yalnız kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya ve olimpiyat sıralamasında 67 kiloda zirvede bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na herhangi bir kulübe bağlı olmadan hazırlanıyor. Topladığı puanlarla hem dünya sıralamasında hem de, İran Milli Takımı ile tekvandoda dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eski sporcu eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde hazırlıklarını sürdürüyor.Geçen yıl İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix serisinin dördüncü ayağında kadınlar 67 kiloda bronz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali'nde ise altın madalya kazandığını hatırlatan Askari, Çin'de katıldığı grand slam finalinden de gümüş madalyayla ayrıldığını bildirdi.hazırlık döneminde şansız bir sakatlık yaşadığını aktaran Askari, "İkinci oldum. Aldığım puanlarlada bayrağımızı gördere çektireceğim" dedi.sporcu Askari, son10 aydır herhangi bir kulübebağlı olmadığını, antrenmanlarınıda ferdi olarak ve milli takımlasürdürdüğünü anlattı.Askari,"Gerçekten benim için zor bir süreç.Bu yolda büyük bir mücadele veriyoruz.Birçok zorlu müsabakamızoluyor. Bu yoldahemmaddihem de maneviolarak yürümek gerekiyor.Birçok ihtiyacımız oluyor.O kulüp adına olimpiyataltın madalyasını da alırsak, ne mutlubana. Anlaşma olmazsa, büyük ihtimalferdi olarak olimpiyatlardayarışacağım" diyekonuştu.süreçlerde eşinin kendisine destek olduğunu belirten Nur Tatar Askari, "Bu bizim için gerçekten çok büyük bir güç.'nin desteği olduktan sonra, sırtımızın yere gelmeyeceğini düşünüyoruz. İnşallah Tokyo'da altın madalyaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.ise olimpiyatlara hazırlanma süreçlerinin hızlı ve düzenli şekilde sürdüğünü, eşinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.