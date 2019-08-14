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top başı yaptı

öncesi ’daki kamp çalışmalarını tamamlayıp evine dönen , İ.M. maçı hazırlıklarına başladı. Kulüpte bayramlaşma yapıldı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Alanyaspor top başı yaptı

Süper Lig'de yeni sezona 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor maçı ile başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Antrenman öncesi tesislerde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, ilk olarak kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bayramlaştı.

FUTBOLCULAR HIRSLI
Turuncu yeşilliler daha sonra haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Erol Bulut gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Avusturya kampından sonraki ilk çalışmada futbolcuların hırsı dikkat çekti. Öte yandan kulübü ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent, kulüp başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ziyaretin anısına sanatçıya üzerinde ismi yazan 10 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye etti.

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Alanyaspor top başı yaptı
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