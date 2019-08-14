Bakan Çavuşoğlu turnuvaya katıldı

BUGÜN NELER OLDU

DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Geleneksel Bayram Golf Turnuvası'na katıldı.Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Granada Otelleri sahibi Ramazan Üçgen, National Golf Kulübü ve Milli Takım Bölge Direktörü Bekir Kara tarafından verildi. GOLF SPORUNA DESTEKBakan Çavuşoğlu, golf turizmine dikkati çekmek ve spora destek vermek için sürekli turnuvalara katılmaya çalıştığını belirtti. Antalya'nın golf turizminde dünyanın en iyi destinasyonlarının başında yer aldığını kaydeden Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, "Biz turizme her türlü desteği veriyoruz. Spor, turizm özelinde de golf turizmi bizim için çok önemli. Desteğimiz her zaman sürecek" dedi.