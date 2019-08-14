Mekanik süpürge ile temizlik devri

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veya plastik süpürgelerle yapılan sokak temizliği, Antalya Muratpaşa'da artık mekanik süpürgelerle yapılacak. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede sokak temizliğini, temizlik sırasında toz çıkarmayan, kağıt, yaprak, küçük çivi, vida, izmarit ve benzeri çöpleri de haznesinde toplayabilen mekanik süpürücülerle gerçekleştirilecek. Mekanik süpürücünün iç kısmında toz filtreleri bulunuyor. 45 litrelik haznesinde çöpleri depolayabilen 28 mekanik süpürücü, ilk etapta Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Dutlubahçe, Etiler, Cumhuriyet, Altındağ, Meltem, Bayındır, Yıldız, Varlık, Çağlayan, Güzeloba, Fener, Şirinyalı, Konuksever ve Kızılarık mahalleleri ile Falez bandında kullanılacak.