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özel konser verdi

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Tima Belorusskih özel konser verdi
Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus şarkıcı Tima Belorusskih'in verdiği konser yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere Rus turistlerin yanı sıra yerli tatilciler de ilgi gösterdi. Tima Belorusskih konseri öncesinde DJ Serkan çaldığı parçalar ile gece kulübüne gelenleri eğlendirdi. Tima'ya özellikle vatandaşları sevgi gösterilerinde bulundu. Şarkıcının seslendirdiği parçalara Rus, Ukraynalı ve Kazakistan'dan gelen turistler de eşlik etti. Bir saat süren konserde gece kulübünde bulunanlar ellerindeki cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.
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Tima Belorusskih özel konser verdi
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