Türk operası uçtu

1 Eylül'de başlayacak 26. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY'nin iş birliğiyle çekilen ve adeta 'Türk operasını uçuran' tanıtım filmiyle, mümkün olduğunca çok sanatsevere ulaşılması hedefleniyor.

GENEL MÜDÜR PİLOT OLDU

İstanbul Havalimanı'nda çekilen, Ankara ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yanı sıra DOB Genel Müdürü Murat Karahan, Genel Koordinatör Oğuz Sırmalı, sopranolar Feryal Türkoğlu, Seda Arayıcı Ayazlı, Görkem Ezgi Yıldırım, bale sanatçısı Özge Onat'ın kamera karşısına geçtiği tanıtım filmi, sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı. Pilot rolündeki Karahan'ın 'Antalya Havalimanı'na iniş için alçalıyoruz' anonsuyla başlayan tanıtım filminde, yolcu bölümünde yer alan DOB sanatçıları, Verdi'nin 'La Traviata' operasından 'Brindisi' parçasını hep bir ağızdan seslendiriyor. Balerin Onat da dansıyla müziğe eşlik ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da destek verdiği tanıtım videosuyla, THY'nin uçuşlarında çok sayıda yerli ve yabancı sanatsevere ulaşılması hedefleniyor.

AYLAR ÖNCE

Murat Karahan, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali tanıtım videosunun hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını belirterek, "Bu seneki festivalin tanıtımını bu çok özel videoyla yaparak hem yurt içi hem yurt dışında yüksek ilgiyi yakalamayı hedefliyoruz" dedi. Bizet'in 'Carmen' operasıyla 1 Eylül'de açılışı yapılacak Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne, Viyana Devlet Opera ve Balesi, 8 Eylül'de Çaykovski'nin bestesi "Kuğu Gölü" ile konuk olacak. 'Troya"nın 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacağı festival, 18 Eylül'de sona erecek.