Ünlü ismin lüks otomobili satılık

BATI Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve 'M' plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, ihaleyle satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan araçlarında içinde Mardan Palace Oteli'nin seki sahibi Azeri işadamı Telman İsmailov'un piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobili de bulunuyor. Lüks otomobil 3 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

870 MİLYONLUK SATIŞ

Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satışından 870 milyon TL'nin üzerinde hasılat elde edildiğini söyledi. Karabulut, daha önce kapalı teklif yöntemiyle yapılan ihalelerin ekim 2018'den itibaren açık teklif ile yapılmaya başladığını, yeni yöntemle 7 bin 144 araç ve eşya ihalesinden 220 milyon TL hasılat sağlandığını belirtti. Karabulut, birinci ihalenin 26 Ağustos günü yapılacağını ifade edere., " Alıcı çıkmadığı takdirde ikinci ihalede yüzde 25 indirime gidilecek. Satılan araç için KDV, ÖTV gibi vergiler de fiyata dahil olacak" diye konuştu.