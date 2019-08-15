40 derece sıcakta kar keyfi

ANTALYA'DA, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, eksi 2 derecede kar keyfi yaşıyor. Antalya Aquarium içerisinde bulunan Kar Dünyası, her yıl farklı konseptleriyle binlerce kişiyi ağırlıyor. Kar Dünyası'nda teknolojik cihazlarla yağdırılan suni kar ziyaretçilere bot üzerinde kayma ve kartopu oynama imkanı veriyor. Özel kar elbisesiyle girilebilen ve 24 saat soğuk havanın muhafaza edildiği merkez, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Her yaştan insanın geldiği merkezde bot üzerinde kayar yapılıp kartopu oynanabiliyor.

BUZDAN HEYKELLER

Merkezin genel müdür yardımcısı Okan Gürses, Demre, Myra, Attalos, Abdal Musa, Mustafa Ertuğrul, 3 Kapılar gibi Antalya efsanelerini anlatan çeşitli buzdan heykellerin bulunduğunu söyledi. Fotoğraf çekilmesi için değişik tematik alanlar oluşturduklarını belirten Gürses "Buz heykelleri 6 ayda bir revize ediyoruz. Buz Dünyası'nda, yılda 150-200 bin civarında misafir ağırlıyoruz. Yaz sezonu biraz daha hareketli geçiyor" dedi.