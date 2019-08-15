Albina’nın Türkiye aşkı

ANTALYA'DA aşık olduğu taksi şoförü Erdal Şahin ile hayatını birleştiren Başkurdistanlı Albina Shafikova Şahin, Türkiye'nin cennet bir vatan olduğunu söyledi. Ülkesinde üniversiteyi tamamladıktan sonra 1999'da ilk kez turist olarak Türkiye'ye gelen Shafikova, 2005'te Rus sağlık sigorta şirketinin görevlisi olarak Antalya'da işe başladı. Yaz aylarında Antalya'da, kış aylarında ise Mısır, Tayvan, Japonya ve İtalya'da çalışan Shafikova, 2007'de taksicilik yapan Erdal Şahin ile tanıştı. 2009 yılında Antalya'ya yerleşen ve 2012'de Türk düğünüyle evlenen Albina ile Erdal Şahin çifti, dünyaya gelen çocukları Arina (7) ve Deniz Arel (4) ile mutlu bir hayat sürüyor.

KADINLARA ÖNERİSİ VAR

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde kocasıyla SPA salonu işleten Albina Shafikova Şahin, Türkiye'de kendini çok rahat hissettiğini söyledi. Türk kadınlarının her konuda kendilerini geliştirmesini isteyen Şahin, anne babalardan ise çocuklarını mutlaka bir sanat ve spor dalına yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Erdal Şahin de Albina ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu dile getirdi.