Dünya markası dansçı oldular

Ukraynalı bir grup gencin oluşturduğu ve 2000 yılında Antalya'ya gelerek, Seans Organizasyon bünyesinde çalışmaya başlayan Action Street isimli dans topluluğu, dünyanın aranan markası oldu. Ukraynalılar, Antalya'da amatör olarak başlayan yolculuklarında dünyanın bir çok ülkesinde sahneye çıkıp ünlü bir dans grubuna ulaştı. Action Street, bu yıl Antalya'nın yanı sıra bir çok Avrupa ve Uzak Doğu ülkesinde gösteriler gerçekleştiriyor.

HEPSİ BİR ÇOCUKTU

Action Street grubuna 10 yıl önce şans vererek çok isabetli bir karar aldıklarını belirten Seans Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Halis Altay, "Bize geldikleri zaman, kimsenin bilmediği, amatör bir grup olan topluluk, büyük bir gelişim gösterdi. Çocuk yaştaki dansçılar, geliştiler ve alanlarında bir numara oldular. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

10 YILDA BÜYÜDÜLER

GRUP, Break dans, Hip hop gibi sokak danslarına; modern ve klasik dans disiplinlerini de ekleyen grup, gösterilerini akrobasi ile süsleyerek ritmi yüksek bir sahne şovu ortaya çıkarıyor. 10 yıl öne Action Street markası ile başlattıkları sahne gösterilerine; 2 yıl önce Fair Tale, bu yıl da Tofos isimli iki yeni gösteri daha ekleyen topluluk, sadece Antalya'da yaklaşık 100 kişilik sanatçı sayısına ulaştı. Topluluğun, 100'ü aşkın sanatçısı da farklı ülkelerde görev yapıyor.