Korkutelili Zeynep’e muhteşem karşılama

Ukrayna'nın Odessa şehrinde 10-11 Ağustos'ta düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda yıldızlarda Dünya Şampiyonu olan Zeynep Yıldırım, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde davul zurnayla karşılandı. Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi olan Zeynep Yıldırım, ilçenin gururu oldu.

KAYMAKAM ÇİÇEK VERDİ

Korkuteli Kaymakamım Ömer Çimşit, Belediye Başken vekili İsmet Senekçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ve Korkutelililer tarafından karşılanan Dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım'a Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından buket verildi.

ŞAMPİYONA DESTEK SÖZÜ

Kaymakamı Çimşit, bayram sevinçlerinin ikiye katlandığını söyledi. Çimşi, "Genç kardeşimizin bu başarısıyla birlikte yaklaşık bir ay kadar önce başkan bir mutluluğu da Ali Gürbüz'ün Tarihi Kırkpınar'da 1'inci olmasıyla yaşamıştık. Bu başarıların farkındayız ve ilçe yöneticileri olarak bizim sırtımızdaki sorumluluğu iki katına çıkardı. Bundan sonra bu tür başarılarda özel caba sarf edeceğiz" dedi. Belediye Başkanvekili İsmet Senekçi ise, "Bu başarı Korkuteli'miz için çok önemli bir gurur. Zeynep kardeşimiz bizleri yurtdışındaki bu başarısı bizleri gururlandırdı" diye konuştu. Dünya Şampiyonu Zeynep Yıldırım da, kendisine destek verenlere teşekkür ederek başarısını devam ettirme sözü verdi.