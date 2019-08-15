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bayramda doldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019
Saklıkent Kanyonu bayramda doldu
Antalya? Muğla sınırındaki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı süresince tatilcilerin akınına uğradı. Kanyona gelen tatilci ve turistler, metrelerce yükseklikteki kaya parçalarının arasından buz gibi suyun aktığı kanyonda serinliyor. Kayıp düşmemek için mutlaka lastik ayakkabıyla girilmesi gereken kanyona girenleri merdivenler geçilince buz gibi sular karşılıyor. Kanyonda devam edebilmek için buz gibi sudan bir ipe tutunarak geçilirken 18 kilometrelik yürüyüş adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.
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Saklıkent Kanyonu bayramda doldu
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