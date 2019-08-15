Saklıkent Kanyonu bayramda doldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya?Muğla sınırındaki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı süresince tatilcilerin akınına uğradı. Kanyona gelen tatilci ve turistler, metrelerce yükseklikteki kaya parçalarının arasından buz gibi suyun aktığı kanyonda serinliyor. Kayıp düşmemek için mutlaka lastik ayakkabıyla girilmesi gereken kanyona girenleri merdivenler geçilince buz gibi sular karşılıyor. Kanyonda devam edebilmek için buz gibi sudan bir ipe tutunarak geçilirken 18 kilometrelik yürüyüş adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.