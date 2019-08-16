Alanya’ya 19’luk kuvvet Umut Güneş’

BUGÜN NELER OLDU

ALANYASPOR Kulübü, Almanya'nın VfB Stuttgart takımındanTürkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcu, kendisiniİmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına Kurban Bayramı'nda da devam ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu,İnşallah burada üstün başarı göstererek daha büyük takımlara gidecektir.Alanyaspor'dan çıkış yapabileceği ve daha iyi takımlara gidebileceği noktasında hemfikiriz. Biz ona tüm kapıları açacağız. Umut da inşallah Alanyasporumuza ve milli takımımıza katkı sağlayacak" dedi. Umut Güneş ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana göre en iyi kulübü seçtiğimi düşünüyorum.diye konuştu.