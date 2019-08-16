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festivalinde rüzgarı esti

’da başlayan 17’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, Devlet Opera ve Balesi 2 perdelik ‘Şehrazat’ balesini sundu

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Bodrum festivalinde Antalya rüzgarı esti

17'NCI Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Şehrazat' gösterisiyle devam etti. Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi'nde düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi gösterisi sundu.

2 PERDELİK OYUN ALKIŞ ALDI
Armağan Davran'ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve 2 perdeden oluşan eserde, Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkları ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planı anlatılıyor. Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.

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Bodrum festivalinde Antalya rüzgarı esti
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