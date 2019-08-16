Çıralı Plajı’nın gerçek sahipleri

ANTALYA'NIN Kemer ilçesin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların üreme alanlarından Çıralı, gündüz insanlar gecede gerçek sahibi carettalar tarağından kullanıyor. Geçen 152 yuvayla rekor kırılan sahilde bu yıl yuva sayısının 85'e gerilemesi dikkat çekti. Bugüne kadar açılan 28 yuvadan bin 400'ün üzerinde yavru denizle buluşarak, zorlu yolculuklarına başladı.

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Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi'nin çalışmaları ve gönüllülerin desteğiyle Çıralı sahilinde yuvalar için koruma çemberi oluşturuldu. Buna rağmen yetkililer tatile gelen yerli ve yabancı turistleri saat 22.00'den sonra plajı kullanmamaları konusunda sürekli uyarıyor. Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "Dünyaca ünlü Çıralı sahilinde bugün turistlerle beraber iki yuvamızı açtık. Caretta yavruları denizle buluştu. Çıralı, 2-3 aylık dönemde geceleri onların, gündüzleri bizim. Bu alanı hep beraber koruyup kullanacağız" dedi.