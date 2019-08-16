İki işletme için çifte açılış

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ANTALYA'DA faaliyet gösteren Oğuz Kuyumculuk'un sahibi Oğuz Temel, Atatürk Caddesi Dönerciler Çarşısı karşısındaki OGZ Leather mağazası ile bitişiğinde yer alan, Bahadır Akın ile ortak oldukları Borsa Coffee Co Cafe'yi hizmete açtı. OGZ Leather açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca'nın yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ev sahipliği yapan Oğuz Temel'e eşi Ceren Temel eşlik etti. Kadın ve erkek deri giyim ürünlerinin yer aldığı çift katlı mağaza ile birlikte Bahadır Akın- Oğuz Temel ortaklığıyla kurulan Borsa Coffee CO Cafe hizmete girdi. Kahve, çay, soğuk içecek ve tatlı gibi birçok farklı ürünün borsa usulü satılacağı kafe, büyük ilgi gördü.