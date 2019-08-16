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Motosikletliler zirvede

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Motosikletliler zirvede
ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesine motosikletleriyle çıkan Kumluca Enduro Motor Kulübü üyeleri, zirveye dikili Türk bayrağını yeniledi. Grup, Akdağ'ın zirvesine motosikletle çıkan ilk grup oldu. Kumluca Enduro Motor Kulübü üyesi Şaban Dede'nin öncülük ettiği etkinliğe kulüp üyeleri katıldı. Kumluca'dan yola çıkan grup 147 kilometre sonra Akdağ'ın eteklerine ulaştı. Ardından zirveye olan 12 kilometrelik dağlık alana motosikletleriyle çıkışa geçen grup 2.5 saat süren zorlu mücadelenin ardından 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi Uyluk Tepe'ye ulaştı. Zirveye geçen yıl Şaban Dede'nin diktiği 3 metre uzunluğundaki bayrak direğine 1.20 x 1.80 metre boyutunda Türk bayrağını çeken ekip, zirve defterini imzaladı, saygı duruşundanra sonra İstiklal Marşı'nı okuyup inişe geçti.
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Motosikletliler zirvede
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