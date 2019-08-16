Nuray öğretmen ölümden dönen dostlarına kavuştu

Antalya'nın? Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nin Kazanova ve Hozmun mevkileri arasında 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınında ormancıların kurtardığı hayvanlar sahibine teslim edildi. Emekli öğretmen Nuray Kuday, bakımını üstlendiği hayvanları çıkan orman yangınında alevlerden kurtaran ekiplere teşekkür etti. Kuday, ilçede yaklaşık 10 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında yaşadığı korku ve paniği anlattı.

YANMALARINDAN KORKTUM

Yaklaşık 15 yıldır aynı bölgede yaşadığını ve evinin çevresinde çoğu sokak hayvanı köpek ve kediler olmak üzere kaplumbağa, koyun, ördek, tavuk, tavşan, bıldırcın ve keklik beslediğini ifade eden Kuday, "Yangının evime doğru ilerlediğini görünce hayvanlarım için çok endişelendim. Hemen Orman İşletme, jandarma ve Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerinden yardım istedim. Özellikle jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Araçlarıyla gelerek koyun, tavşan, bıldırcın, kaplumbağa ve bazı köpekleri alarak yangın bölgesinden uzaklaştırdılar" diye konuştu.