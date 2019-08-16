Ömer aileye kavuştu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan ve bir kız çocukları olan 46 yaşındaki öğretmen Alper Ölçer ile 41 yaşındaki ev hanımı Ferah Ölçer, kimsesiz bir çocuğun ailesi olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne başvuran Ölçe çifti, yetiştirme yurdunu ziyaretinde kendilerine sımsıkı sarılan 2 yaşındaki Ömer'i özel izinle evlerine götürdü.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Ölçer çifti, eve girdikten sonra ilk sözü 'anne' olan Ömer'in koruyucu ailesi oldu. Bağırlarına bastıkları Ömer'e sevgi ve şefkatle yaklaşan Ölçer çiftinin, yuvaları ikinci bir çocuk sesiyle şenlendi. Ferah Ölçer, evlenmeden önce yaşadığı evin yakınında çocuk yurdu olduğunu söyledi. Yurtta kalan çocukları sevdiğini, onlarla ilgilendiğini anlatan Ölçer, o yıllarda annesine "İleride kendi hayatımı kurduğumda bir çocuğun ailesi olmak istiyorum" dediğini ifade etti.

BİZE EMANET

Kızları 14 yaşına gelince hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçtiğini belirten Ölçer, "Ömer'i gördüğümde kızımı elime aldığım an kadar heyecanlandım. Ömer'in bir sarılması, gülmesi yetti. Kucağımızdan inmeyince birlikte eve gitmemize izin verdiler. O an artık ondan vazgeçemeyeceğimizi anladık. Bana 'anne' kızıma 'abla' demesinden çok etkilendim Ömer, bize gerçek anlamda bayramı yaşattı" dedi. Alper Ölçer ise Ömer'in önce Allah'ın sonra da devletin kendilerine emaneti olduğunu vurguladı. Ömer'i kızları gibi çok sevdiklerine dikkati çeken Ölçer, "Ömrümüz yettiği sürece onun ailesi olacağız. İnşallah Ömer'i vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştireceğiz" diye konuştu. AA